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Україна невдовзі може отримати словацькі МіГ-29, - NYT

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Братислава, Субота 30 квітня 2022 21:22
Україна невдовзі може отримати словацькі МіГ-29, - NYT Фото: МіГ-29 Повітряних сил Словаччини (wikimedia.org)
Автор: Антон Федорців

Повітряні сили Словаччини незабаром можуть передати Україні винищувачі МіГ-29 радянського виробництва внаслідок домовленостей з Польщею про патрулювання словацького повітряного простору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Міністри оборони Словаччини та Польщі домовилися про патрулювання польськими ВПС словацького неба, щоб вивільнити парк радянських винищувачів для потреб України. Терміни початку співпраці тримають у таємниці.

Раніше Словаччина заявила про розгляд питання про постачання МіГів українській армії, якщо матиме альтернативний спосіб захисту свого повітряного простору. Угодою з Польщею ця умова буде виконана, а небо Словаччини патрулюватимуть F-16. Окрім того, США, імовірно, пришвидшать постачання 14-ти винищувачів за укладеним раніше контрактом.

Від початку війни Україна кілька разів просила колишніх членів Організації Варшавського договору про передачу радянських літаків. Проте, ці держави відповідали відмовою, побоюючись реакції РФ. Постачання словацьких МіГів буде рішенням офіційної Братислави, а не НАТО.

До слова, Туреччина відмовилася від участі в навчаннях НАТО через позицію Греції.

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