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США не проти. Квін розповіла, що треба для поставок літаків для України

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Київ, Понеділок 16 травня 2022 13:09
США не проти. Квін розповіла, що треба для поставок літаків для України Фото: тимчасово повірена в справах США Крістіна Квін (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Україна може отримувати військові літаки радянського зразка від західних союзників за двосторонніми контрактами. США не обмежує їх у таких поставках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю тимчасово повіреної у справах США Крістіни Квінс для "Європейської правди".

За її словами, у США немає радянських літаків, тому українські льотчики мали б проходити навчання для польотів на них.

"Дійсно, були обговорення в рамках НАТО про постачання таких літаків з інших країн, але з ряду причин цей механізм не запрацював. Але якщо держави-союзники, які мають певну зброю (зокрема, літаки), хочуть постачати її Україні на двосторонніх засадах - вони можуть це робити", - зазначила Квін.

Вона підкреслила, що США не блокують такі поставки, тому все, що треба зробити, - просто перевезти літаки через кордон.

Нагадаємо, в квітні повідомлялося, що Україна має отримати словацькі винищувачі МіГ-29.

У той же час міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликає партнерів забути про радянські літаки і постачати Україні винищувачі західного зразка.

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