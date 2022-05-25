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Посол Украины ответил, ведутся ли еще переговоры по передаче самолетов МиГ-29

Фото: посол Украины в Польше Андрей Дещица (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Переговоры по передаче Украине истребителей МиГ-29 все еще продолжаются. Однако этот процесс осложняется участием ряда сторон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Польше Андрея Дещицы в интервью BBC News.

"Переговоры продолжаются, мы продолжаем обсуждать, каким образом их можно будет и когда использовать...поскольку к этим переговорам привлечены не только Украина и Польша, но и США и целое НАТО. А оказывается, что внутри НАТО это решение не так просто принимается. Оно должно быть консолидированное, консенсусное. И найти консенсус среди всех страна НАТО не так просто. Но надо над этим работать", - пояснил Дещица.

Напомним, недавно в СМИ появилась информация, что Польша передала Украине почти все свои запасы запчастей и боекомплекта для истребителей Миг-29. Однако официального подтверждения нет.

При этом в США заявляют, Украина может получать военные самолеты советского образца от западных союзников по двусторонним контрактам и Вашингтон не ограничивает их в таких поставках.

Добавим, в апреле сообщалось, что Украина должна получить словацкие истребители МиГ-29.

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