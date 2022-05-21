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Польща передала Україні всі свої запчастини та боєкомплект для МіГ-29, - Onet

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Варшава, Субота 21 травня 2022 15:55
Польща передала Україні всі свої запчастини та боєкомплект для МіГ-29, - Onet Фото: український винищувач МіГ-29 (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Польща передала Україні майже всі свої запаси запчастин і боєкомплекту для винищувачів МіГ-29. Передбачається, що завдяки цьому українські Військово-повітряні сили зможуть оперативно відновлювати боєздатність своїх літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Onet.

Видання зазначає, що незважаючи на досить успішне протистояння України з російською авіацією, мізерних ресурсів не вистачить на те, щоб вести бої з переважаючими силами ВПС Росії тривалий час. Тому практично з самого початку війни Київ просить підтримки у західних партнерів, в тому числі в поставках винищувачів.

Передбачалося, що Україні передадуть радянські винищувачі МіГ-29, які стоять на озброєнні польської, словацької та болгарської армій, але цього не сталося.

Однак, за інформацією Onet, Польща передала українській стороні майже всі запчастини і боєкомплект для МіГ-29.

"Завдяки цьому вони можуть відновлювати боєздатність наявних винищувачів", - зазначає видання.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав партнерів поставити Україні винищувачі саме західного зразка, щоб забути вже про радянські системи.

Наприкінці квітня повідомлялося, що Україна має отримати словацькі винищувачі МіГ-29.

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