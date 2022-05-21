Польща передала Україні всі свої запчастини та боєкомплект для МіГ-29, - Onet

Польща передала Україні майже всі свої запаси запчастин і боєкомплекту для винищувачів МіГ-29. Передбачається, що завдяки цьому українські Військово-повітряні сили зможуть оперативно відновлювати боєздатність своїх літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Onet .

Видання зазначає, що незважаючи на досить успішне протистояння України з російською авіацією, мізерних ресурсів не вистачить на те, щоб вести бої з переважаючими силами ВПС Росії тривалий час. Тому практично з самого початку війни Київ просить підтримки у західних партнерів, в тому числі в поставках винищувачів.

Передбачалося, що Україні передадуть радянські винищувачі МіГ-29, які стоять на озброєнні польської, словацької та болгарської армій, але цього не сталося.

Однак, за інформацією Onet, Польща передала українській стороні майже всі запчастини і боєкомплект для МіГ-29.

"Завдяки цьому вони можуть відновлювати боєздатність наявних винищувачів", - зазначає видання.