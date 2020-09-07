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Посол України після консультацій повернувся у Мінськ

Мінськ, Понеділок 07 вересня 2020 20:55
Посол України після консультацій повернувся у Мінськ
Фото: Ігор Кизим (facebook.com/UkrEmbMinsk)
Автор: РБК-Україна

Посол України в Білорусі Ігор Кизим повернувся до Мінська після консультацій у Міністерстві закордонних справ. За словами посла, подальший розвиток білорусько-українських відносин буде залежати від багатьох факторів.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

За словами Кизима, офіційні контакти України і Білорусі "поставлені на паузу".

"Водночас подальший розвиток білорусько-українських відносин буде залежати від багатьох факторів, зокрема розвитку ситуації в Білорусі, а також інтеграційних процесів у рамках Союзної держави Білорусі і Росії", - зазначив він.

Нагадаємо, відносини між Україною і Білоруссю зіпсувалися після виборів президента. На тлі масштабних протестів у Білорусі президент Олександр Лукашенко звинуватив Україну у втручанні у внутрішні справи країни.

Після чого МЗС України відкликав посла з Білорусі для консультацій щодо майбутніх відносин з Мінськом.

Раніше Олександр Лукашенко пригрозив Україні та ЄС відповідальністю за "розпалювання заворушень".

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