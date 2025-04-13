Посол США зробила заяву про ракетну атаку на Суми: чи згадала Росію

Росія завдала балістичного удару по Сумах. Військові РФ знову використали касетні боєприпаси, що значно посилило масштаби руйнувань і шкоди цивільному населення.

Про це розповіла посол США в Україні Бріджит Брінк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву .

"Наші молитви з народом Сум", - додала Брінк.

Вона зауважила. що, як і в Кривому Розі, цього разу росіяни використали касетні боєприпаси, що посилило масштаби руйнувань і шкоду для цивільного населення.

"Сьогодні, у Вербну неділю, Росія завдала удару балістичними ракетами по Сумах - загинуло 32 українських мирних жителі, ще 99 отримали поранення", - наголосила посол.

Скандал із заявами Брінк

Зауважимо, що минулого тижня Росія завдала удару балістичною ракетою по місту Кривий Ріг. Тоді внаслідок удару загинули десятки осіб, дев'ять з них - діти.

Тоді Брінк відреагувала на удар, однак у своєму дописі вона не згадала, що по місту вдарила саме російська балістична ракета.

На її заяву відреагував президент Володимир Зеленський, заявивши, що "неприємно здивований" такою слабкою реакцією посольства США.

Детальніше про атаку ворога на Кривий Ріг та наслідки - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

Примітно, що за кілька днів посол Брінк знову відреагувала на трагедію у Кривому Розі. Однак цього разу все ж вказала на причетність Росії до удару по місту.

Зауважимо також, що днями з'явилась інформація, що Бріджит Брінк йде з посади посла США в Україні.

Ракетний удар по Сумах

Нагадаємо, що сьогодні, ​13 квітня, Росія завдала подвійного ракетного удару по центру Сум, застосувавши дві балістичні ракети.

Удар припав на Вербну неділю, коли вулиці міста були заповнені людьми.

Тактика ворога під час сьогоднішнього обстрілу, як і зазначила Брінк, дійсно була аналогічною до обстрілу в Кривому Розі. Як повідомила місцева влада, Росія знову атакувала ракетою з касетними боєприпасами, і ворожа ракета вибухнула над містом.

Все, що наразі відомо про наслідки ракетного удару по місту Суми можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

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