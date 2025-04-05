Разрушенные школы, дома, дети среди жертв. Что известно об ударе по Кривому Рогу и вранье РФ
В Кривом Роге россияне ударили ракетой и дронами по жилым кварталам. Погибли 19 человек, десятки ранены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал начальника Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, канал главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака и Telegram ГСЧС Украины.
Вечером 4 апреля и ночью 5 апреля Кривой Рог подвергся массированной атаке со стороны России: сначала удар нанесла баллистическая ракета, а затем ударные БпЛА типа "Шахед". Погибли по меньшей мере 19 человек, среди них - 9 детей.
В результате террористических атак пострадали 68 человек.
Масштабные разрушения
В результате массированных атак пострадали 34 многоквартирных дома, шесть учебных заведений, магазины, рестораны, десятки автомобилей. Удар произошел по мирному населению, по детским площадкам и школам.
В больницах находится 40 человек, из них 17 - в тяжелом состоянии. Двое детей - 5 и 8 лет - в крайне тяжелом состоянии были доставлены в больницу им. Мечникова в Днепре.
"Спасатели ликвидировали пожары в частных домах, хозяйственных постройках и гаражах", - сообщают в ГСЧС Украины.
К 02:45 завершены аварийно-спасательные работы. Коммунальщики работали всю ночь. К 06:00 восстановлено движение трамваев на маршруте "Дружба". В некоторых домах до сих пор нет света и газа - продолжаются ремонтные работы.
В местах попаданий сразу развернули Штабы помощи. Они работали всю ночь и продолжают работу днем. Людям предоставляют необходимые стройматериалы - ОСБ-плиты, пленку, рейки - и принимают заявления на материальную помощь.
"Несмотря на все трудности в Кривом Роге все службы, коммунальный транспорт, больницы и социальные учреждения - работают", - заявил Александр Вилкул.
Генштаб относительно заявления России
Генштаб на странице Facebook сообщил, что 4 апреля российские войска нанесли удар по Кривому Рогу баллистической ракетой "Искандер-М" с кассетной боевой частью.
Эта ракета, рассчитанная на поражение большой площади и многочисленных жертв, попала в жилой массив и детскую площадку, что является очередным нарушением норм международного гуманитарного права со стороны страны-агрессора.
Фото: Генштаб
Несмотря на попытки российского военного ведомства прикрыть свое преступление, распространяя лживую информацию о "высокоточном" ударе по месту проведения совещания командиров соединений ВСУ с западными инструкторами, факты подтверждают, что ракета ударила именно по мирным украинцам.
"Эти совершенные военные преступления не имеют сроков давности. Соответствующие доказательства будут переданы в органы международного уголовного правосудия. Враг обязательно ответит за содеянное", - заявили в Генштабе.
Реакция мира
Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на российский удар по Кривому Рогу, заявив, что это является еще одной причиной, почему война должна закончиться.
В своем посте на платформе Х Бринк выразила ужас от того, что российская баллистическая ракета попала в район детской площадки и ресторана в Кривом Роге.
"Более 50 раненых и 16 погибших, среди которых шестеро детей. Это еще одно доказательство того, почему эта война должна завершиться", - написала она.
Ситуация в области
Ночью в области работали силы ПВО, которые сбили 6 вражеских "Шахедов". Однако не все дроны удалось уничтожить.
В Криворожском районе повреждено транспортное предприятие. В Никопольском районе атаке подверглись Марганецкая, Покровская и Червоногригорьевская громады. По предварительным данным, там обошлось без пострадавших.
Удар РФ по Кривому Рогу
Напомним, вчера вечером российские оккупанты запустили по Кривому Рогу, предварительно, баллистическую ракету "Искандер". Она ударила прямо по улице рядом с детской площадкой. В результате атаки повреждены ресторан, по меньшей мере 29 многоквартирных домов, гаражи, а также уничтожено несколько автомобилей.
Позже Александр Вилкул рассказал, что ракета, которую запустили россияне, взорвалась в воздухе возле детской площадки. Он пояснил, что это специальные ракеты с воздушным подрывом, чтобы пострадало больше людей.
Подробнее о том, что известно об атаке по Кривому Рогу - читайте в материале РБК-Украина.
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