Зеленский "неприятно удивлен" из-за заявления США об атаке на Кривой Рог

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал реакцию США на ракетный удар по Кривому Рогу. Он назвал ее слабой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства.

Владимир Зеленский выпустил заявление после одного из самых трагических обстрелов Кривого Рога.

"Трехлетний Тимофей, к сожалению, умер сегодня в больнице. Семилетний Радислав. Арина, которой навсегда тоже 7 лет. Девятилетний Герман. Пятнадцатилетний Даниил. Пятнадцатилетний Никита. Пятнадцатилетняя Алина. Константин, которому навсегда 16 лет. Никита - 17 лет. Это дети, которые были убиты ударом российской баллистической ракеты по Кривому Рогу", - отметил президент.

Удар произошел по улице с жилыми домами, магазинами, рестораном и детской площадкой. Еще 62 человека получили ранения, среди них 12 детей.

Кроме того, во время спасательной операции Россия применила ударные дроны типа "Шахед", из-за чего еще семь человек пострадали, один человек погиб.

Зеленский подчеркнул, что каждый такой удар должен получить жесткую международную реакцию. Он поблагодарил за поддержку страны ЕС, Японию, Швейцарию, Великобританию и других партнеров. В то же время критически отреагировал на позицию США, заявив, что американское посольство даже не решилось назвать ракету "российской".

"К сожалению, неприятно удивляет реакция Посольства Америки: такая сильная страна, такой сильный народ - и такая слабая реакция. Даже слово "русский" боятся сказать, говоря о ракете, которая убила детей", - подчеркнул президент.

Президент также напомнил, что Украина ждет дополнительные системы ПВО, о которых договаривалась с Трампом, в частности относительно возможного предоставления комплексов Patriot.

"Да, война должна завершиться. Но чтобы ее завершить, надо не бояться называть вещи своими именами. Надо не бояться давить на того единственного, кто эту войну продолжает и игнорирует все предложения мира для ее завершения", - сообщил Зеленский.