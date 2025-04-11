Почему посол США в Украине уходит в отставку? FT узнало, что стоит за решением

Посол США в Украине Бриджит Бринк уходит в отставку. Журналисты узнали, что стоит за этим решением и какие возможные причины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FT .

Так, по данным издания, Бринк уходит с должности посла из-за усилившихся разногласий в политике с администрацией президента США Дональда Трампа.

"Ее уход также связан с ухудшением ее рабочих отношений с президентом Украины Владимиром Зеленским, хотя это не было причиной ее отказа от должности", - отмечают журналисты после общения с источниками, близкими с решением Бринк.

Бринк, как пишет FT, "подвергалась все большему давлению со стороны высокопоставленных лиц в администрации Трампа, которые сомневались в ее готовности поддержать их стратегию по Украине".

Напряженность в отношениях Зеленского и Бринк

Как признают журналисты, в последнее время между Бринк и Зеленским наблюдалась напряженность. Дело в том, что реагируя на обстрел Кривого Рога, когда погибли 20 людей, в том числе 9 детей 4 апреля, Бринк не упомянула, Россию как виновницу трагедии.

На ее заявление отреагировал президент Украины. Владимир Зеленский заявил, что "неприятно удивлен" такой слабой реакцией посольства США.

После этого Бринк снова отреагировала на трагедию в Кривом Роге, которая произошла после ракетного удара. Но на этот раз указала на именно российский удар.

Как отзываются о Бринк дипломаты

Бринк - дипломат, которая была назначена Трампом во время его первого срока на должность посла США в Словакии. Позже президент Джо Байден назначил ее послом в Украине.

Западные дипломаты в Киеве заявили, что Бринк была "важнейшим защитником Киева на публике и в частном порядке с первых недель полномасштабного вторжения России в 2022 году".

Один из них назвал ее "сильным характером" и "серьезным дипломатом", но "давление со стороны кабинетов Трампа и Зеленского дало о себе знать".

Украинские чиновники заявили, что считают Бринк "слишком критичной по отношению к ним, особенно в том, что касается усилий страны по искоренению укоренившейся коррупции".

Позиция Бринк по войне РФ против Украины после того, как Трамп стал президентом США

Чиновники отметили, что в последнее время ее высказывания заметно изменились. По их мнению, они больше совпадают с мнением Трампа и все чаще критикуют Украину.

Проведенный FT обзор постов Бринк в X до и после вступления Трампа в должность 20 января показал явные изменения в ее публичных заявлениях, особенно в отношении России.

"За 75 дней до инаугурации Трампа она 53 раза критически высказывалась о России и войне против Украины. За 75 дней после этого она всего пять раз опубликовала сообщения с упоминанием России, ни в одном из которых не возлагала вину за нападения на эту страну", - констатируют журналисты.