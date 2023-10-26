Посол США подтвердила начало обучения украинских пилотов на F-16 в Аризоне

Украинские пилоты начали летные обучения на истребителях F-16 в Соединенных Штатах Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла США в Украина Бриджит Бринк в Twitter .

"Украинские пилоты сейчас тренируются на самолетах F-16 Военно-воздушных сил Национальной гвардии штата Аризона. Это важная часть развития противовоздушной обороны Украины", - отметила дипломат.

По ее словам, США гордятся тем, что вместе с европейскими партнерами предоставляют Украине помощь для защиты от российской агрессии.

Что предшествовало

Напомним, вчера, 25 октября, корреспондентка Politico Лара Селигман сообщила, что украинские пилоты начали летную подготовку на истребителях F-16 в американском штате Аризона.

Позже спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат не опроверг и не подтвердил такую информацию. По его словам, все узнают, когда наши летчики обнародуют фото в кабине F-16 после удачного вылета.