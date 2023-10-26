Пилоты начали подготовку на F-16 в США? В Воздушных силах отреагировали на информацию СМИ

Украина ранее партнеров, занимающихся подготовкой украинских пилотов для F-16, не обнародует информацию об этом процессе. Все узнают, что украинские летчики пересели за штурвал самолетов-истребителей, как только сами пилоты покажут фото из кабины самолета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полковника, спикера Командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната во время телемарафона.

"Мы говорили, что это (полеты пилотов на F-16, - ред.) произойдет в ближайшее время. Если у Politico есть какая-то информация больше, то слава богу", - сказал он.

Игнат добавил, что Украина ранее партнеров, занимающихся подготовкой пилотов, ничего не говорит, потому что "это должна быть согласованная позиция относительно того или иного процесса".

"Понятно, что нам хочется как можно скорее. Случилось это или не произошло - я думаю мы узнаем. Действительно, когда наши летчики обнародуют первое фото в кабине самолета после удачного вылета, все об этом узнают", - добавил Игнат.

Спикер подчеркнул, что в конце концов в Politico и других изданиях западных нет какой-либо уточняющей информации.

"Да, учатся. Да, проходят подготовку. У каждого индивидуальная программа. Кто-то еще, возможно, проходит какие-то языковые вещи. Кто-то уже завершает подготовку на тренажере ну и готовится собственно пересесть в самолет, который будет пилотирован с инструктором и соответственно уже им самим" , - констатировал он.

Подготовка украинских пилотов на F-16

Вчера корреспондентка Politico Лара Селигман сообщила, что украинские пилоты начали летную подготовку на истребителях F-16 в США. По ее словам, в среду, 25 октября, украинские пилоты уже приступили к полетам на F-16. До этого они учились на тренажерах, авиатренажерах, полноценно воспроизводивших кабину самолета.

При этом 22 октября Игнат сообщал, что украинские пилоты в ближайшее время пересядут с авиатренажеров на настоящие истребители F-16. Правда, в сопровождении инструкторов.