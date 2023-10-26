Посол США підтвердила початок навчання українських пілотів на F-16 в Арізоні
Українські пілоти розпочали льотні навчання на винищувачах F-16 у Сполучених Штатах Америки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла США в Україна Бріджит Брінк у Twitter.
"Українські пілоти зараз тренуються на літаках F-16 Військово-повітряних сил Національної гвардії штату Арізона. Це важлива частина розбудови протиповітряної оборони України", - зазначила дипломат.
За її словами, США пишаються тим, що разом з європейськими партнерами надають Україні допомогу для захисту від російської агресії.
Що передувало
Нагадаємо, вчора, 25 жовтня, кореспондентка Politico Лара Селігман повідомила, що українські пілоти розпочали льотну підготовку на винищувачах F-16 в американському штаті Арізона.
Пізніше спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат не спростував і не підтвердив таку інформацію. За його словами, всі дізнаються, коли наші льотчики оприлюднять фото у кабіні F-16 після успішного вильоту.
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