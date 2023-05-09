Оккупанты атаковали Черкасскую область двумя ракетами, - ОВА
Во вторник, 9 мая, во время массированного ракетного удара по Украине, российские оккупанты выпустили две ракеты по Черкасской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черкасской ОВА Игоря Табурца.
"На рассвете враг атаковал нашу область. По предварительной информации, двумя крылатыми ракетами. Выясняем детали", - рассказал он.
По данным Табурца, к счастью, обошлось без пострадавших.
"В одном из случаев у нас был незначительный пожар на месте падения. Также взрывной волной повреждены окна в коммунальном заведении", - добавил он.
Как сообщалось, российские войска в ночь на 9 мая выпустили по территории Украины 25 ракет морского и воздушного базирования. Силы обороны уничтожили 23 из них.
Напомним, что российские войска сегодня утром, 9 мая, нанесли ракетный удар по Киеву. По предварительным данным, в результате падения обломков в частном доме в Голосеевском районе столицы возник пожар.
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