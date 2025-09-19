Посол США при НАТО заявил о слабости России: угроза с ее стороны преувеличена
Российская угроза для стран Запада "немного преувеличена". Москва так и не смогла достичь большого успеха в войне против Украины.
Как передает РБК-Украина, об этом в эфире Fox Business заявил посол США при НАТО Мэттью Уитакер.
"Знаете, я думаю, что российская угроза иногда немного преувеличена. У них не было большого успеха. И, как вы отметили, Украина фактически вернула себе территорию. И, знаете, для меня это указывает на слабость России", - подчеркнул Уитакер.
Он отметил, что по мере того, как российская экономика продолжит ослабевать, продолжение такой войны будет все более сложным для России.
Угроза России для НАТО
Напомним, только на прошлой неделе Россия запустила свои ударные беспилотники по Польше. По информации премьера Польши Дональда Туска, в воздушном пространстве страны заметили 19 дронов, только четыре из них удалось сбить.
Остальные, по неподтвержденной информации, упали на польской территории после того, как у них кончилось топливо.
17 сентября стало известно, что в лесу рядом с деревней Станиславка в Люблинском воеводстве был найден упавший дрон. Вероятно, это один из тех беспилотников, которыми РФ атаковала Польшу.
На фоне такого инцидента делегация польских военных прибыла в Украину, чтобы научиться противодействовать потенциальным атакам беспилотников в будущем.