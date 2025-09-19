Посол США при НАТО заявил о слабости России: угроза с ее стороны преувеличена

Российская угроза для стран Запада "немного преувеличена". Москва так и не смогла достичь большого успеха в войне против Украины.

Как передает РБК-Украина, об этом в эфире Fox Business заявил посол США при НАТО Мэттью Уитакер.

"Знаете, я думаю, что российская угроза иногда немного преувеличена. У них не было большого успеха. И, как вы отметили, Украина фактически вернула себе территорию. И, знаете, для меня это указывает на слабость России", - подчеркнул Уитакер. Он отметил, что по мере того, как российская экономика продолжит ослабевать, продолжение такой войны будет все более сложным для России.