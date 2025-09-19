Посол США при НАТО заявив про слабкість Росії: загроза з її боку перебільшена

Російська загроза для країн Заходу "трохи перебільшена". Москва так і не змогла досягти великого успіху у війні проти України.

Як передає РБК-Україна, про це в ефірі Fox Business заявив посол США при НАТО Меттью Вітакер.

"Знаєте, я думаю, що російська загроза іноді трохи перебільшена. У них не було великого успіху. І, як ви зазначили, Україна фактично повернула собі територію. І, знаєте, для мене це вказує на слабкість Росії", - підкреслив Вітакер. Він зазначив, що в міру того, як російська економіка продовжить слабшати, продовження такої війни буде дедалі складнішим для Росії.