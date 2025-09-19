ua en ru
Посол США при НАТО заявив про слабкість Росії: загроза з її боку перебільшена

Брюссель, П'ятниця 19 вересня 2025 16:37
Посол США при НАТО заявив про слабкість Росії: загроза з її боку перебільшена Фото: Меттью Вітакер, посол США при НАТО (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російська загроза для країн Заходу "трохи перебільшена". Москва так і не змогла досягти великого успіху у війні проти України.

Як передає РБК-Україна, про це в ефірі Fox Business заявив посол США при НАТО Меттью Вітакер.

"Знаєте, я думаю, що російська загроза іноді трохи перебільшена. У них не було великого успіху. І, як ви зазначили, Україна фактично повернула собі територію. І, знаєте, для мене це вказує на слабкість Росії", - підкреслив Вітакер.

Він зазначив, що в міру того, як російська економіка продовжить слабшати, продовження такої війни буде дедалі складнішим для Росії.

Загроза Росії для НАТО

Нагадаємо, лише минулого тижня Росія запустила свої ударні безпілотники по Польщі. За інформацією прем'єра Польщі Дональда Туска, у повітряному просторі країни помітили 19 дронів, тільки чотири з них вдалося збити.

Решта, за непідтвердженою інформацією, впали на польській території після того, як у них скінчилося паливо.

17 вересня стало відомо, що в лісі поруч із селом Станіславка в Люблінському воєводстві знайшли дрон, що впав. Ймовірно, це один із тих безпілотників, якими РФ атакувала Польщу.

На тлі такого інциденту делегація польських військових прибула в Україну, щоб навчитися протидіяти потенційним атакам безпілотників у майбутньому.

