Посол США при НАТО Уитакер в Киеве: война должна закончиться, мир возможен благодаря Трампу

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер прибыл с официальным визитом в Киев во вторник, 4 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

Уиткер уже встретился с президентом Владимиром Зеленским и сделал после этого заявление относительно войны в Украине.

"Я выразил мнение, что эта бессмысленная война должна закончиться и что мир, достигнутый благодаря усилиям президента Трампа, является единственным возможным путем вперед", - написал Уитакер.

Стоит напомнить, что накануне Уитакер впервые прибыл в Украину. Во время своего визита он возглавил делегацию Североатлантического альянса.

Также известно, что посол США при НАТО уже встретился с министром обороны Денисом Шмыгалем.

Шмыгаль рассказал, что главной темой встречи с послами стран-партнеров при НАТО стали потребности Украины на ближайшую зиму. При этом Генштаб ВСУ и Главное управление разведки Минобороны предоставили детальные доклады для партнеров.