ua en ru
Вт, 04 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Посол США при НАТО Вітакер у Києві: війна має закінчитися, мир можливий завдяки Трампу

Україна, Вівторок 04 листопада 2025 10:05
UA EN RU
Посол США при НАТО Вітакер у Києві: війна має закінчитися, мир можливий завдяки Трампу Фото: посол США при НАТО Метью Вітакер (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Посол США при НАТО Метью Вітакер прибув з офіційним візитом до Києва у вівторок, 4 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Twitter.

Віткер вже зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та зробив після цього заяву щодо війни в України.

"Я висловив думку, що ця безглузда війна повинна закінчитися і що мир, досягнутий завдяки зусиллям президента Трампа, є єдиним можливим шляхом вперед", - написав Вітакер.

Варто нагадати, що напередодні Вітакер вперше прибув до України. Під час свого візиту він очолив делегацію Північноатлантичного альянсу.

Також відомо, що посол США при НАТО вже зустрівся з міністром оборони Денисом Шмигалем.

Шмигаль розповів, що головною темою зустрічі з послами країн-партнерів при НАТО стали потреби України на найближчу зиму. При цьому Генштаб ЗСУ та Головне управління розвідки Міноборони надали детальні доповіді для партнерів.

Заяви Вітакера

Раніше Вітакер заявляв, що можливі поставки ракет Tomahawk Україні, а також заборона "тіньового флоту" РФ можуть підштовхнути російського диктатора Володимира Путіна до мирних переговорів.

"Можливість глибокого удару може змінити розрахунки Путіна і поставити під загрозу багато речей, включно з важливою енергетичною інфраструктурою в Росії", - заявив Вітакер.

Також, за його словами, президент США Дональд Трамп запровадить нові жорсткі санкції проти РФ. Вони змусять російського диктатора Володимира Путіна піти на переговори для завершення війни в Україні.

На думку посла США в НАТО, це лише початок.

"Президент Трамп тримає всі карти в руках, і це лише одна з них, яку він розігрує. Є ще багато інших", - повідомив він.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Сполучені Штати Америки Війна в Україні
Новини
Виплата 1 000 грн: заяви від українців прийматимуть із 15 листопада
Виплата 1 000 грн: заяви від українців прийматимуть із 15 листопада
Аналітика
Далі від Москви. Як Росія втратила нафтовий ринок Європи і хто зайняв її місце
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Далі від Москви. Як Росія втратила нафтовий ринок Європи і хто зайняв її місце