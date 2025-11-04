Посол США при НАТО Вітакер у Києві: війна має закінчитися, мир можливий завдяки Трампу
Посол США при НАТО Метью Вітакер прибув з офіційним візитом до Києва у вівторок, 4 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Twitter.
Віткер вже зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та зробив після цього заяву щодо війни в України.
"Я висловив думку, що ця безглузда війна повинна закінчитися і що мир, досягнутий завдяки зусиллям президента Трампа, є єдиним можливим шляхом вперед", - написав Вітакер.
Варто нагадати, що напередодні Вітакер вперше прибув до України. Під час свого візиту він очолив делегацію Північноатлантичного альянсу.
Також відомо, що посол США при НАТО вже зустрівся з міністром оборони Денисом Шмигалем.
Шмигаль розповів, що головною темою зустрічі з послами країн-партнерів при НАТО стали потреби України на найближчу зиму. При цьому Генштаб ЗСУ та Головне управління розвідки Міноборони надали детальні доповіді для партнерів.
Заяви Вітакера
Раніше Вітакер заявляв, що можливі поставки ракет Tomahawk Україні, а також заборона "тіньового флоту" РФ можуть підштовхнути російського диктатора Володимира Путіна до мирних переговорів.
"Можливість глибокого удару може змінити розрахунки Путіна і поставити під загрозу багато речей, включно з важливою енергетичною інфраструктурою в Росії", - заявив Вітакер.
Також, за його словами, президент США Дональд Трамп запровадить нові жорсткі санкції проти РФ. Вони змусять російського диктатора Володимира Путіна піти на переговори для завершення війни в Україні.
На думку посла США в НАТО, це лише початок.
"Президент Трамп тримає всі карти в руках, і це лише одна з них, яку він розігрує. Є ще багато інших", - повідомив він.