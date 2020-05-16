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Посол США допустила розміщення в Польщі ядерної зброї

Новини » В світі     16.05.2020 - 15:37
Посол США допустила розміщення в Польщі ядерної зброї
Фото: Посол США у Варшаві Джорджетт Мосбахер (timesofisrael.com)

США мають намір посилити східний фланг НАТО

Посол США у Варшаві Джорджетт Мосбахер допустила розміщення в Польщі американської ядерної зброї. Польща виконує всі зобов'язання в НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію посла в Twitter.

"Якщо Німеччина хоче зменшити ядерний потенціал НАТО і послабити альянс, можливо, Польща, яка чітко виконує свої зобов'язання, усвідомлює ризики і знаходиться на східному фланзі НАТО, могла б розмістити відповідні сили і засоби у себе", - написала посол.

Посол США допустила розміщення в Польщі ядерної зброї

Як зазначає "Польське радіо" ця публікація пов'язана з виступом американського посла в Німеччині і дебатами про виведення з Німеччини американської ядерної зброї.

У четвер, 14 травня, посол Річард Гренелл заявив, що "надійне ядерне стримування, а також літаки, здатні нести ядерну зброю, є ключовими елементами НАТО, які необхідні в сучасному світі і до яких Німеччина зобов'язалася внести свій внесок". Таким чином, він прокоментував продовжуються в Німеччині дебати про тактичну американську ядерну зброю. За виведення з Німеччини американської ядерної зброї висловився на початку місяця лідер фракції Соціал-демократичної партії Німеччини в парламенті Рольф Мютцених. Його підтримала співголова СДПН Заскія Ескен.

Раніше польський міністр закордонних справ Яцек Чапутович заявив, що в Польщі зараз служать вже більше 4 тис. американських солдатів. Також він заявляв, що Європі пішло б на користь, якби США розмістили свої ракети з ядерними боєголовками на континенті.

Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України Сполучені Штати АмерикиПольшаядерная безопасность
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