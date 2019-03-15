У Польщі служать понад 4 тис. американських солдатів, - Чапутович

Фото: Яцек Чапутович (msz.gov.pl)

Варшава проводить переговори про збільшення військової присутності США

У Польщі наразі служать вже понад 4 тис. американських солдатів. Про це заявив польський міністр закордонних справ Яцек Чапутович, передає РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

За його словами більшість американських солдатів служать у військові частині у Редзікові на ротаційній основі, вони змінюються раз на 9 місяців.

Чапутович наголосив, що Варшава проводить переговори зі Сполученими Штатами про збільшення постійної присутності американських солдатів у Польщі.

"Ми хочемо її збільшення, поліпшення інфраструктури, створення можливості швидкої підтримки в разі кризи, - ми розмовляємо. Це має бути продумане рішення, також з перспективи придатності для армії. Військові повинні оцінити, де найефективніше ці сили розмістити, щоб вони були придатними, коли буде загроза", - сказав Чапутович.

Раніше РБК-Україна писало, що глава Міністерства національної оборони Маріуш Блащак заявив, що в Польщі збільшиться чисельність американських військ.

Міністер закордонних справ Польщі Яцек Чапутович заявив, що Європі пішло б на користь, якби США розмістили свої ракети з ядерними боєголовками на континенті.