Посол США допустила размещение в Польше ядерного оружия

Фото: Посол США в Варшаве Джорджетт Мосбахер (timesofisrael.com)

США намерены усилить восточный фланг НАТО

Посол США в Варшаве Джорджетт Мосбахер допустила размещение в Польше американского ядерного оружия. Польша выполняет все обязательства в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию посла в Twitter.

"Если Германия хочет уменьшить ядерный потенциал НАТО и ослабить альянс, возможно, Польша, которая четко выполняет свои обязательства, осознает риски и находится на восточном фланге НАТО, могла бы разместить соответствующие силы и средства у себя", - написала посол.

Как отмечает "Польское радио", эта публикация связана с выступлением американского посла в Германии и дебатами о выводе из Германии американского ядерного оружия.

В четверг, 14 мая, посол Ричард Гренелл заявил, что "надежное ядерное сдерживание, а также самолеты, способные нести ядерное оружие, являются ключевыми элементами НАТО, которые необходимы в современном мире и к которым Германия обязалась внести свой вклад". Таким образом, он прокомментировал продолжающиеся в Германии дебаты о тактическом американском ядерном оружии. За вывод из Германии американского ядерного оружия высказался в начале месяца лидер фракции Социал-демократической партии Германии в парламенте Рольф Мютцених. Его поддержала сопредседатель СДПГ Заския Эскен.

Ранее польский министр иностранных дел Яцек Чапутович заявил, что в Польше сейчас служат уже более 4 тыс. американских солдат. Также он заявлял, что Европе пошло бы на пользу, если бы США разместили свои ракеты с ядерными боеголовками на континенте.

Автор: Александр Белоус