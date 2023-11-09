Посол рассказал, сколько украинцев уже получили разрешение на эвакуацию из Сектора Газа

По состоянию на утро четверга, 9 ноября, Украина получила разрешения на выезд из Сектора Газа для 329 своих граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука в эфире "Суспільне.Спротив" .

По его словам, три дня назад Украина получила разрешение на 101 человека, а вторник вечером, 7 ноября, - дополнительно еще на 228 человек.

"То есть мы можем говорить о разрешениях на 329 человек всего. Эти разрешения действительны. Думаю, что мы сможем получить еще несколько разрешений, но небольшое количество, поскольку подавляющее большинство наших заявок рассмотрено израильской стороной и согласовано положительно", - рассказал Корнийчук.

По поводу того, сколько всего украинцев сейчас остается в Секторе Газа, посол сказал, что "на этот вопрос не ответит никто".

Однако он отметил, что, по оценкам дипломатов, речь может идти об около 500 гражданах, возможно даже еще больше. Поскольку они не на учете, связи с ними тоже нет, потому что с начала боевых действий он прекращался.

Эвакуация украинцев из сектора Газа

Напомним, что после начала боевых действий между террористами ХАМАС и армии Израиля в Секторе Газа на территории анклава застряли сотни украинцев, они фактически стали заложниками ХАМАС.

Перед началом эвакуации на территории анклава насчитывалось около 357 украинцев. В основном это женщины и дети.

При этом сейчас есть 6 тысяч иностранных граждан, подавших заявки на эвакуацию из Сектора Газа.

Отметим, что 1 ноября Египет разрешил выезд иностранцев из Газы через КПП "Рафах", после чего МИД Украины сообщил, что готовит эвакуацию. В списке 358 украинцев

Первой группе украинцев разрешили эвакуацию из сектора Газа 7 ноября. Сначала речь шла о 101 гражданине.

Однако позже президент Владимир Зеленский сообщил, что из Сектора Газа удалось вывезти 43 украинца.