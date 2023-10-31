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Сколько украинцев застряли в Секторе Газа: ответ посла

Вторник 31 октября 2023 16:45
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Сколько украинцев застряли в Секторе Газа: ответ посла Фото: Евгений Корнийчук, посол Украины в Израиле (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сейчас на территории Сектора Газа находится более 300 украинцев. Они не могут выехать оттуда, поскольку эвакуация так и не началась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука в эфире телемарафона.

"Таких людей сейчас 357 (украинцев в Секторе Газа - ред.). Но количество таких людей постоянно растет. К сожалению, с ними периодически теряют связь. Сейчас связь есть", - рассказал дипломат.

По его словам, о таких украинцах подают обновленные списки Израилю и Египту, а также координаторам из США. При этом Украина подает списки молдаван и болгар, которые попросили нашу страну о помощи.

"Я очень надеюсь, что эвакуация состоится в ближайшее время. Хотя тревожные сигналы поступают в первую очередь от египетской стороны, которая говорит о том, что ХАМАС не заинтересован в эвакуации и люди остаются под обстрелами. Количество погибших украинцев в Секторе Газа постоянно растет", - добавил Корнийчук.

Он отметил, что сейчас есть 6 тысяч иностранных граждан, которые подали заявки на эвакуацию из Сектора Газа.

Вторжение ХАМАС в Сектор Газа

Напомним, 7 октября боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля. Они убивали и похищали мирных жителей.

После этого Израиль начал блокаду Сектора Газа. Все КПП, в том числе на границе с Египтом, сейчас закрыты, поэтому у людей нет возможности выехать из региона.

Как отмечал сегодня, 31 октября, посол Израиля в Украине Михаил Бродский, в Секторе Газа застряли сотни украинцев, они фактически стали заложниками ХАМАС.

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ХАМАС эвакуация Израиль Евгений Корнийчук Сектор Газа
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