Первой группе украинцев разрешили эвакуацию из Сектора Газа, - посол

Первую группу украинцев сегодня должны эвакуировать из Сектора Газа. Речь идет о 101 гражданине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука, предоставленное Укринформу.

"Первая группа наших граждан получила разрешение на эвакуацию из Газы - 101 человек, и 367, которые мы пригласили, это согласованные на эвакуацию через Израиль", - сказал Корнийчук.

По его словам, остальных украинцев обещают эвакуировать в среду.

"Также по нашей просьбе выпускают 51 гражданина Молдовы", - отметил Корнийчук.

Посол добавил, что первая эвакуация украинцев должна начаться уже сегодня.

"Сотрудники посольства Украины уже ожидают на границе с Египтом и Газой. Все скоординировано пока нормально. Надеюсь, что в четверг закончим выводить всех", - подытожил Корнийчук.

Сколько украинцев застряли в Секторе Газа

Напомним, что после начала боевых действий между террористами ХАМАС и армии Израиля в Секторе Газа на территории анклава застряли сотни украинцев, они фактически стали заложниками ХАМАСа.

Сейчас известно, что на территории анклава находится около 357 украинцев, но цифра может быть больше. В основном это женщины и дети.

При этом сейчас 6 тысяч иностранных граждан, подавших заявки на эвакуацию из Сектора Газа.

Отметим, что 1 ноября Египет разрешил выезд иностранцев из Газы через КПП "Рафах", после чего МИД Украины сообщил, что готовит эвакуацию. В списке 358 украинцев.

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