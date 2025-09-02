ua en ru
Вт, 02 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В непризнанном Приднестровье провели военный парад к 35-летию "республики"

Вторник 02 сентября 2025 15:14
UA EN RU
В непризнанном Приднестровье провели военный парад к 35-летию "республики" Фото: военный парад в честь 35-летия непризнанного Приднестровья (скриншот)
Автор: Маловичко Юлия

В Тирасполе 2 сентября прошел военный парад по случаю 35-летия так называемой "республики". Такого мероприятия не было четыре года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

В самопровозглашенной администрации Тирасполя заявили, что в торжественном параде приняли участие более тысячи военнослужащих местного гарнизона.

На центральной площади прошли подразделения непризнанных структур, а также курсанты и женские формирования. Ни непризнанная администрация в Тирасполе, ни пресса региона не предоставили подробностей о военной технике, представленной на параде.

Мероприятие состоялось менее чем за месяц до парламентских выборов в Молдове.

В непризнанном Приднестровье провели военный парад к 35-летию &quot;республики&quot;Фото: парад в Тирасполе (скриншот)

В Бюро реинтеграции Молдовы заявили, что парад носит провокационный характер и направлен на подрыв суверенитета и территориальной целостности страны на границах, признанных международным сообществом.

Также СМИ отмечают полнейший милитаристский акцент на мероприятиях в Тирасполе.

В Бюро добавили, что в приднестровском регионе набирают силу акции пропаганды ненависти, демонстрации силы и так далее.

"Эти проявления агрессии сеют панику среди жителей и привлекают внимание к современным социально-экономическим проблемам региона, которые на фоне нынешнего энергетически-гуманитарного кризиса требуют быстрых и продуманных решений", - сообщили в Бюро.

Напомним, что власти непризнанного Приднестровья заявили о желании добиваться независимости с последующим вхождением в состав РФ.

Когда появилась непризнанная республика ПМР?

Так называемое Приднестровье объявило о своем создании 25 августа 1991 года - за два дня до провозглашения независимости Молдовой. Именно на территории ПМР в это время была дислоцирована 14 российская армия под руководством Александра Лебедева.

Тогда же на этой территории произошел вооруженный конфликт, с одной стороны которого стояли сепаратисты и российская армия, с другой - вооруженные силы Молдовы. Своего пика он достиг в 1992 году. Фактически, это была первая попытка России в ведении гибридной войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Молдова
Новости
Подозреваемому в убийстве Парубия избрали меру пресечения: что решил суд
Подозреваемому в убийстве Парубия избрали меру пресечения: что решил суд
Аналитика
Москва позволяла Украине играть в суверенитет до конца Второй мировой, – интервью с историком
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Москва позволяла Украине играть в суверенитет до конца Второй мировой, – интервью с историком