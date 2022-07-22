ua ru
Пт, 22 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Придністров'я має намір увійти до складу Росії. У Молдові відповіли

Новость на русском →
П'ятниця 22 липня 2022 11:44
Придністров'я має намір увійти до складу Росії. У Молдові відповіли Фото: Придністров'я має намір увійти до складу Росії (esp md)
Автор: Валерія Поліщук

Влада невизнаного Придністров'я заявила про намір домагатися незалежності з подальшим входженням до складу Росії.

Про це заявив глава МЗС невизнаного Придністров'я Віталій Ігнатьєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.

За його словами, вектор Придністров'я протягом усіх років існування регіону "залишається незмінним".

"Це відображено в підсумках референдуму 17 вересня 2006 року, де чітко позначено: незалежність з подальшим вільним приєднанням до РФ. Незалежність країни - безумовний пріоритет", - заявив Ігнатьєв.

У свою чергу в Бюро реінтеграції Молдови відреагували на заяву Ігнатьєва, заявивши, що міжнародні партнери і конституційна влада рішуче підтримують формулу мирного врегулювання придністровського конфлікту, поважаючи суверенітет і територіальну цілісність Молдови в межах її міжнародно визнаних кордонів.

У відомстві підкреслили, що реінтеграція Молдови є основною метою переговорів про врегулювання придністровського конфлікту.

Нагадаємо, уряд Молдови планує проаналізувати закони та міжнародні угоди з СНД на предмет протиріччя з нормами і вимогами Євросоюзу.

Крім того, президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що заявка Молдови на вступ до ЄС, є "цілком законною", незважаючи на ситуацію з Придністров'ям.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Молдова Приднестровье
NEWS
НБУ дозволив банкам продавати безготівкову валюту громадянам, але є умова
НБУ дозволив банкам продавати безготівкову валюту громадянам, але є умова
DAILY
Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років