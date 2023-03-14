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Посол России в США прибыл в Госдеп после инцидента с дроном

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Вашингтон, Вторник 14 марта 2023 22:48
Посол России в США прибыл в Госдеп после инцидента с дроном Фото: Анатолий Антонов, посол РФ в США (mil.ru)
Автор: Иван Носальский

Посол России в США Анатолий Антонов сегодня, 14 марта, вечером приехал в Государственный департамент. Его визит связан с тем, что Россия сбила американский дрон над Черным морем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как отмечает издание, Антонов отказался давать какие-либо комментарии.

В CNN добавляют, что, по словам высокопоставленного представителя Госдепартамента, российский посол должен встретиться с помощником госсекретаря по европейским делам Карен Донфрид.

Напомним, сегодня утром российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper. В результате инцидента дрон был сбит.

Позже в Госдеп вызвали посла России в США, чтобы выразить ему "решительное возражение".

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