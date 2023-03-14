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Посол Росії в США прибув до Держдепу після інциденту з дроном

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Вашингтон, Вівторок 14 березня 2023 22:48
Посол Росії в США прибув до Держдепу після інциденту з дроном Фото: Анатолій Антонов, посол РФ у США (mil.ru)
Автор: Іван Носальський

Посол Росії у США Анатолій Антонов сьогодні, 14 березня, увечері приїхав до Державного департаменту. Його візит пов'язаний з тим, що Росія збила американський дрон над Чорним морем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як зазначає видання, Антонов відмовився давати будь-які коментарі.

У CNN додають, що, за словами високопоставленого представника Держдепартаменту, російський посол має зустрітися з помічником держсекретаря у європейських справах Карен Донфрід.

Нагадаємо, сьогодні вранці російський винищувач Су-27 зіткнувся з американським безпілотником MQ-9 Reaper. Внаслідок інциденту дрон був збитий.

Пізніше до Держдепу викликали посла Росії у США, щоб висловити йому "рішуче заперечення".

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Російська Федерація Сполучені Штати Америки Черное море дрони
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