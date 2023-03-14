Посол Росії в США прибув до Держдепу після інциденту з дроном

Посол Росії у США Анатолій Антонов сьогодні, 14 березня, увечері приїхав до Державного департаменту. Його візит пов'язаний з тим, що Росія збила американський дрон над Чорним морем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.