Посол Росії в США прибув до Держдепу після інциденту з дроном
Посол Росії у США Анатолій Антонов сьогодні, 14 березня, увечері приїхав до Державного департаменту. Його візит пов'язаний з тим, що Росія збила американський дрон над Чорним морем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Як зазначає видання, Антонов відмовився давати будь-які коментарі.
У CNN додають, що, за словами високопоставленого представника Держдепартаменту, російський посол має зустрітися з помічником держсекретаря у європейських справах Карен Донфрід.
Нагадаємо, сьогодні вранці російський винищувач Су-27 зіткнувся з американським безпілотником MQ-9 Reaper. Внаслідок інциденту дрон був збитий.
Пізніше до Держдепу викликали посла Росії у США, щоб висловити йому "рішуче заперечення".
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