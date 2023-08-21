Посол РФ пожаловался на передачу Украине F-16. Министр обороны Дании ответил дипломату

Российский посол Владимир Барбин пожаловался на то, что передача Данией 19 истребителей F-16 Украине якобы ведет к эскалации "конфликта".

Он заявил, что позиция Дании по поводу того, что Украина сама должна определять условия мира, "толкает Украину в пропасть, а ее население обрекает на новые жертвы".

На заявление российского дипломата отреагировал министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен. Он заявил, что решение о предоставлении истребителей нельзя рассматривать как "эскалацию", так как речь идет только о защите Украины.

"Представитель страны, которая вторглась к мирному соседу и убивает мирных жителей, осмеливается сказать, что другие эскалируют конфликт, который они могли бы остановить завтра, просто сказав, что сейчас мы уходим в свою страну", - заявил министр.

Он также добавил, что российскому послу "должно быть стыдно".

F-16 для Украины

Украине необходимы истребители для защиты территории от вражеских обстрелов и для того, чтобы наши военные смогли составить конкуренцию россиянам в воздухе.

Недавно США одобрили передачу Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов. Советник президента Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина получит самолеты после завершения обучения пилотов.

Отметим, что Нидерланды должны предоставить Украине 42 истребителя, а Дания - еще 19. При этом первую группу истребителей F-16 от Дании Украина получит еще до Нового года.

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