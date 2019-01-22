Посол прогнозирует рост товарооборота между Украиной и Израилем

Фото: Йоэль Лион (facebook.com intercourier ua)

Посол отметил, что основным направлением сбыта для Украины будет оставаться сельское хозяйство

Посол Израиля в Украине Йоэль Лион заявил, что в следующие пять лет товарооборот между Украиной и Израилем увеличится на 15% и достигнет около миллиарда долларов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью посла изданию "Укринформ".

Он отметил, что согласно экспертным исследованиям, в течение следующих пяти лет стороны увеличат объем торговли на 15%.

"Это означает, что мы будем иметь товарооборот около миллиарда долларов между Украиной и Израилем", - отметил Лион.

По словам посла, основным направлением сбыта для Украины будет оставаться сельское хозяйство, поскольку 63% украинского экспорта в Израиль - это товары сельскохозяйственного назначения.

Он подчеркнул, что изменения после подписания соглашения о зоне свободной торговли между странами почувствуют обычные граждане.

"Изменения будут ощущаться не только на макроэкономическом уровне - это и так понятно, ведь иностранная валюта будет наполнять экономику обеих стран, - обычные граждане также почувствуют эти качественные изменения, ведь уменьшится цена на товары", - пояснил посол.

Также Лион отметил, что Израиль заинтересован в том, чтобы помочь Украине производить больше.

"Когда израильские аграрные технологии придут в Украину, вы сможете увеличить объем производства на меньшем участке земли", - отметил дипломат.

Напомним, первый вице-премьер-министр-министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив 21 января 2019 года подписал Соглашение о свободной торговле между Украиной и Израилем. Следует подчеркнуть, что Израиль стал 46-й страной, с которой Украина подписала соглашение о свободной торговле.

Как писало РБК-Украина ранее, президент Украины Петр Порошенко в рамках рабочего визита в Израиль провел встречу со спикером Кнессета Израиля Юлием Эдельштейном, в ходе которой стороны обсудили ратификацию соглашения о свободной торговле между странами.

Добавим, в ноябре Кабинет министров Украины одобрил соглашение о свободной торговле с Израилем. Ожидается, что стороны отменят ввозные пошлины на ряд товаров.