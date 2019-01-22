Посол прогнозирует рост товарооборота между Украиной и Израилем

Посол отметил, что основным направлением сбыта для Украины будет оставаться сельское хозяйство
Посол Израиля в Украине Йоэль Лион заявил, что в следующие пять лет товарооборот между Украиной и Израилем увеличится на 15% и достигнет около миллиарда долларов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью посла изданию "Укринформ".
Он отметил, что согласно экспертным исследованиям, в течение следующих пяти лет стороны увеличат объем торговли на 15%.
"Это означает, что мы будем иметь товарооборот около миллиарда долларов между Украиной и Израилем", - отметил Лион.
По словам посла, основным направлением сбыта для Украины будет оставаться сельское хозяйство, поскольку 63% украинского экспорта в Израиль - это товары сельскохозяйственного назначения.
Он подчеркнул, что изменения после подписания соглашения о зоне свободной торговли между странами почувствуют обычные граждане.
"Изменения будут ощущаться не только на макроэкономическом уровне - это и так понятно, ведь иностранная валюта будет наполнять экономику обеих стран, - обычные граждане также почувствуют эти качественные изменения, ведь уменьшится цена на товары", - пояснил посол.
Также Лион отметил, что Израиль заинтересован в том, чтобы помочь Украине производить больше.
"Когда израильские аграрные технологии придут в Украину, вы сможете увеличить объем производства на меньшем участке земли", - отметил дипломат.
Напомним, первый вице-премьер-министр-министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив 21 января 2019 года подписал Соглашение о свободной торговле между Украиной и Израилем. Следует подчеркнуть, что Израиль стал 46-й страной, с которой Украина подписала соглашение о свободной торговле.
Как писало РБК-Украина ранее, президент Украины Петр Порошенко в рамках рабочего визита в Израиль провел встречу со спикером Кнессета Израиля Юлием Эдельштейном, в ходе которой стороны обсудили ратификацию соглашения о свободной торговле между странами.
Добавим, в ноябре Кабинет министров Украины одобрил соглашение о свободной торговле с Израилем. Ожидается, что стороны отменят ввозные пошлины на ряд товаров.