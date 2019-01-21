ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Порошенко и спикер Кнессета Израиля обсудили ратификацию соглашения о свободной торговле

Новости » Политика    21.01.2019 - 17:01
Порошенко и спикер Кнессета Израиля обсудили ратификацию соглашения о свободной торговле
Фото: Петр Порошенко встретился с Юлием Эдельштейном (president.gov.ua)

Порошенко находится с рабочим визитом в Израиле

Президент Украины Петр Порошенко в рамках рабочего визита в Израиль провел встречу со спикером Кнессета Израиля Юлием Эдельштейном, в ходе которой обсуждалась ратификация соглашения о свободной торговле между странами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Как отмечается, в ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества в политической, экономической, культурно-гуманитарной сферах. Кроме того, собеседники отметили высокую динамику двустороннего политического и межпарламентского диалога между странами.

"Собеседники обсудили также вопросы поддержки Кнессетом Израиля ратификации Соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем, которое будет заключено в рамках визита президента Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, Порошенко выразил надежду, что Кнессет Израиля признает Голодомор геноцидом украинского народа.

Напомним, ранее сообщалось, что 20-21 января 2019 года Порошенко будет находиться с официальным визитом в Израиле. В ходе визита запланировано подписание Соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем.

Как писало РБК-Украина, сегодня уже состоялась встреча Порошенко с президентом Израиля Реувеном Ривлином, в ходе которой также обсуждалось Соглашение о зоне свободной торговли.

Порошенко и президент Израиля обсудили соглашение о ЗСТ Порошенко отправляется в Израиль на подписание соглашения о ЗСТ
Новости Украины Порошенко ПетрИзраильЗСТ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь