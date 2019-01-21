Порошенко и спикер Кнессета Израиля обсудили ратификацию соглашения о свободной торговле

Фото: Петр Порошенко встретился с Юлием Эдельштейном (president.gov.ua)

Порошенко находится с рабочим визитом в Израиле

Президент Украины Петр Порошенко в рамках рабочего визита в Израиль провел встречу со спикером Кнессета Израиля Юлием Эдельштейном, в ходе которой обсуждалась ратификация соглашения о свободной торговле между странами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Как отмечается, в ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества в политической, экономической, культурно-гуманитарной сферах. Кроме того, собеседники отметили высокую динамику двустороннего политического и межпарламентского диалога между странами.

"Собеседники обсудили также вопросы поддержки Кнессетом Израиля ратификации Соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем, которое будет заключено в рамках визита президента Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, Порошенко выразил надежду, что Кнессет Израиля признает Голодомор геноцидом украинского народа.

Напомним, ранее сообщалось, что 20-21 января 2019 года Порошенко будет находиться с официальным визитом в Израиле. В ходе визита запланировано подписание Соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем.

Как писало РБК-Украина, сегодня уже состоялась встреча Порошенко с президентом Израиля Реувеном Ривлином, в ходе которой также обсуждалось Соглашение о зоне свободной торговли.