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Посол Польши рассказал, что будет с украинскими мужчинами призывного возраста

Фото: Польша поставила точку в вопросе принудительного возвращения мужчин в Украину (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинских мужчин призывного возраста силой из Польши возвращать не будут, однако Варшава еще не решила, что с ними делать.

Об этом рассказал посол Польши в Украине Ярослав Гузы, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

"Довольно трудно представить, что польские власти будут возвращать мужчин призывного возраста в Украину силой. Такого не произойдет", - сказал Гузы.

Он пояснил, что Варшава находится в "другом положении", чем некоторые страны, ведь на ее территории проживают миллионы украинцев

По мнению посла, между странами Евросоюза будет продолжаться дискуссия по вопросу пребывания украинцев после того, как Министерство иностранных дел приняло решение прекратить предоставление консульских услуг мужчинам призывного возраста за рубежом.

В то же время, как отметил польский дипломат, в правительстве его страны звучат разные мнения по этому поводу. Сейчас Варшава не имеет конкретного ответа на то, что делать с украинскими мужчинами в государстве.

"Мы очень хорошо понимаем ситуацию, в которой оказалось украинское правительство. Вообще у нас похожий исторический опыт: если идет война, надо защищаться. Но на практике не все люди готовы это делать. Помню, как в начале полномасштабной войны многие украинские мужчины возвращались в Украину. Но я понимаю, что все добровольцы уже это сделали. Возможно, помогут какие-то стимулы" - отметил Гузы.

 

Украина приостановила консульские услуги для мужчин за границей

Напомним, 23 апреля власти приостановили консульские услуги для украинских мужчин призывного возраста. Решение было принято на фоне нового закона о мобилизации, который вступит в силу 18 мая.

Однако решение о приостановлении консульских услуг стало скандальным и резонансным. Более подробно об этом - в материале РБК-Украина.

Между тем в МИД развеяли популярные мифы о прекращении консульских услуг, распространяющихся по сети.

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