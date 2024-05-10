Посол Польщі розповів, що буде з українськими чоловіками призовного віку

"Досить важко уявити, що польська влада повертатиме чоловіків призовного віку в Україну силою. Такого не станеться", - сказав Ґузи.

Він пояснив, що Варшава перебуває в "іншому становищі", ніж деякі країни, адже на її території проживають мільйони українців

На думку посла, між країнами Євросоюзу триватиме дискусія щодо питання перебування українців після того, як Міністерство закордонних справ ухвалило рішення припинити надання консульських послуг чоловікам призовного віку за кордоном.

Водночас, як зауважив польський дипломат, в уряді його країни лунають різні думки щодо цього. Наразі Варшава не має конкретної відповіді на те, що робити з українськими чоловіками в державі.

"Ми дуже добре розуміємо ситуацію, в якій опинився український уряд. Взагалі у нас схожий історичний досвід: якщо триває війна, треба захищатися. Але на практиці не всі люди готові це робити. Пам’ятаю, як на початку повномасштабної війни багато українських чоловіків поверталися в Україну. Але я розумію, що всі добровольці вже це зробили. Можливо, допоможуть якісь стимули " - відзначив Ґузи.