Приостановка консульских услуг для украинских мужчин: в МИД развеяли ряд мифов

После решения приостановить консульские услуги для украинских мужчин призывного возраста появился ряд мифов по этому вопросу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Миф первый

Первый миф состоит в том, что консульские услуги приостановили для всех украинских мужчин за границей.

В МИД подчеркивают, что решение касается только мужчин призывного возраста (от 18 до 60 лет). Новые заявления от таких граждан перестают принимать временно.

"После завершения этого периода прием заявлений продолжится. Мужчины призывного возраста, уточнившие свои данные в соответствии с требованиями законодательства, смогут подать заявления на получение консульских услуг, получить свой слот в электронной очереди и попасть на прием в консульство", - отметили в ведомстве.

Миф второй

Второй миф состоит в том, что после такого решения все украинские мужчины призывного возраста лишены консульской опеки, в том числе и в случае чрезвычайных ситуаций.

В ведомстве рассказали, что в случае чрезвычайных ситуаций (ДТП, задержания, стихийных бедствий и не только) украинским мужчинам призывного возраста будут оказывать консульские услуги.

В таких случаях консульства не учитывают статус мужчин в вопросе военной службы или другие особенности.

Миф третий

МИД пишет, что третий миф касается конституционности такого решения, поскольку закон о мобилизации не вступил в силу.

В ведомстве объяснили, что решение "было вынужденным", поскольку срок рассмотрения новых заявлений может превышать срок вступления в силу закона о мобилизации. При этом консульские услуги только приостановили, а не прекратили.

Миф четвертый

Еще один миф - решение внезапно приостановило предоставление консульских услуг для всех мужчин призывного возраста.

В ведомстве напомнили, что все заявления, которые были поданы до 23 апреля, продолжают рассматриваться в полном объеме.

"Поэтому ни о какой внезапности речь не идет, ведь уже находившиеся в работе заявления продолжили прорабатываться. Временно приостановлен только прием новых заявлений от отдельной категории граждан для уточнения механизмов предоставления консульских услуг согласно принятому новому закону", - добавили в МИД.

Миф пятый

Пятый миф - решение несправедливо по отношению к тем мужчинам, которые находятся за границей на законных основаниях или выехали вынужденно и не являются уклонистами.

В ведомстве подчеркнули, что после того, как в силу вступят новые механизмы уточнения своих военно-учетных данных, консульские услуги возобновят.

"Если мужчина уточнил свои данные и имеет правовые основания на получение, согласно требованиям законодательства, консульских услуг, он получит такую возможность. Это равные условия и отношение государства к мужчинам в Украине и за границей", - добавили в МИД.

Миф шестой

Очередной миф касается того, что решение нарушает международные конвенции по защите прав человека.

В МИД снова напомнили, что решение только временное и вскоре прием новых заявлений возобновят.

"Ни о каком нарушении прав человека в этом случае речь не может идти, ведь каждое государство обновляет и уточняет свое законодательство", - добавили там.