Украинцы за границей не могут получить консульские услуги. Почему и что это значит

В консульствах Украины за границей с 23 апреля прекратили предоставление консульских услуг мужчинам 18-60 лет. В МИД официально заявили, что вскоре предоставят разъяснения.

РБК-Украина рассказывает, какие услуги украинцы могут получить в консульствах и подразделениях ГП "Документ за границей".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил , что вчера поручил принять меры по возобновлению "справедливого отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом".

Какие услуги можно получить в консульствах за границей

Согласно информации на сайте МИД Украины, граждане Украины могут обращаться в консульства со следующими вопросами:

Оформление загранпаспорта, продление действия загранпаспорта, внесение данных о несовершеннолетних детях в загранпаспорта их родителей;

Удостоверение документов и нотариальные действия;

Регистрация актов гражданского состояния (рождение, регистрация и расторжение брака, регистрация смерти, регистрация смены имени), выдача дубликатов свидетельств и выписок из ГРАГС;

Взятие на консульский учет.

Также в консульских учреждениях за границей предоставляют правовую помощь и принимают заявления по гражданству Украины.

Фото: Паспортный сервис за границей (facebook.com/proukrainu.cz)

Какие услуги предоставляют в подразделениях ГП "Документ" за границей

С 23 апреля в ГП "Документ" (находится в сфере управления Государственной миграционной службы Украины) за границей приостановлена выдача готовых документов по техническим причинам. Как отмечается на сайте госпредприятия, подача заявлений-анкет на оформление паспортных документов осуществляется в обычном режиме.

Выдача паспортов возможна для детей младше 12 лет, в связи с отсутствием необходимости биометрической верификации.

За границей действуют 13 центров "Паспортного сервиса" ГП "Документ". Оформить документы украинские граждане могут в 7 странах. Украинцы могут получить следующие услуги:

оформление ID-карты или загранпаспорта (в том числе вместо утраченного или украденного);

обмен ID-карты или загранпаспорта (в связи с истечением срока действия, изменением информации, непригодностью к использованию);

обмен паспорта образца 1994 года на ID-карту (по желанию или в случае негодности);

одновременное оформление загранпаспорта и ID-карты;

обмен и восстановление водительского удостоверения (услуга приостановлена с 16 апреля по техническим причинам).

Фото: Выдача готовых документов приостановлена по техническим причинам (gettyimages.com)

"Остановка консульских услуг не предусмотрена законодательством", – юрист

Приостановка предоставления подобных услуг была лишь однажды, когда остановилась работа реестров с началом полномасштабного вторжения, рассказала в комментарии РБК-Украина адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко.

"Тогда действительно были форс-мажорные обстоятельства. Однако на законном уровне приостановка выдачи каких-либо консульских документов не предусмотрена никаким нормативно-правовым документом. К тому же основания для такой остановки услуг никто не объясняет и не трактует. То есть вынесение такого решения по законодательству Украина противоправно", – обращает внимание юрист.

По ее словам, сложилась ситуация, когда граждане Украины не могут получить консульские услуги, предусмотренные законами и Конституцией.

"И даже если руководствоваться порядком Кабинета Министров, где предусмотрено нарушение конституционных прав во время действия военного положения – этот порядок таких ограничений не предусматривает. Для граждан, не нарушающих законы своей страны, остановка таких услуг не предусмотрена", – отмечает Екатерина Анищенко.