Польша не должна стать трофеем агрессивного соседа, - министр обороны
Сильная армия необходима для мирной жизни, а поляки должны быть готовы воевать за свою страну.
Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Польское радио.
Во время встречи с жителями города Олецко, который находится вблизи границы с Калининградской областью РФ, глава Минобороны Польши рассказал, что в апреле начнется строительство новой воинской части.
"Конечно, мы находимся в НАТО, но надо понимать, что никто не будет защищать Польшу вместо поляков. Конечно, мы получим поддержку, потому что так оно есть, мы солидарны друг с другом, но мы должны помнить, что это наш долг". никто защищать Польшу. Никто здесь не хочет идти на войну, но речь идет о том, чтобы сдержать агрессора", — отметил Блащак.
Ранее мы сообщали, что Польша из-за агрессивной политики российского диктатора планирует укрепить свои вооруженные силы, чтобы Путин не решился напасть на страну.
Напомним, Мариуш Блащак заявил, что украинская победа в войне с Россией станет важнейшим шагом на пути квступлению в НАТО.
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