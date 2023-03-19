ua ru
Вс, 19 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Польша не должна стать трофеем агрессивного соседа, - министр обороны

Новина українською →
Польша, Воскресенье 19 марта 2023 04:50
Польша не должна стать трофеем агрессивного соседа, - министр обороны Фото: Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак (twitter Mariusz Błaszczak)
Автор: РБК-Украина

Сильная армия необходима для мирной жизни, а поляки должны быть готовы воевать за свою страну.

Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Польское радио.

Во время встречи с жителями города Олецко, который находится вблизи границы с Калининградской областью РФ, глава Минобороны Польши рассказал, что в апреле начнется строительство новой воинской части.

"Конечно, мы находимся в НАТО, но надо понимать, что никто не будет защищать Польшу вместо поляков. Конечно, мы получим поддержку, потому что так оно есть, мы солидарны друг с другом, но мы должны помнить, что это наш долг". никто защищать Польшу. Никто здесь не хочет идти на войну, но речь идет о том, чтобы сдержать агрессора", — отметил Блащак.

Ранее мы сообщали, что Польша из-за агрессивной политики российского диктатора планирует укрепить свои вооруженные силы, чтобы Путин не решился напасть на страну.

Напомним, Мариуш Блащак заявил, что украинская победа в войне с Россией станет важнейшим шагом на пути квступлению в НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Война России против Украины
NEWS
Шмыгаль подтвердил кадровые перестановки в Кабмине
Шмыгаль подтвердил кадровые перестановки в Кабмине
DAILY
Когда Украина вступит в Евросоюз и какие требования Брюсселя еще нужно выполнить
Дмитрий Левицкийредактор стрічки новин Когда Украина вступит в Евросоюз и какие требования Брюсселя еще нужно выполнить