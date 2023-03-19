Польша не должна стать трофеем агрессивного соседа, - министр обороны

Во время встречи с жителями города Олецко, который находится вблизи границы с Калининградской областью РФ, глава Минобороны Польши рассказал, что в апреле начнется строительство новой воинской части.

"Конечно, мы находимся в НАТО, но надо понимать, что никто не будет защищать Польшу вместо поляков. Конечно, мы получим поддержку, потому что так оно есть, мы солидарны друг с другом, но мы должны помнить, что это наш долг". никто защищать Польшу. Никто здесь не хочет идти на войну, но речь идет о том, чтобы сдержать агрессора", — отметил Блащак.