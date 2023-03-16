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Госдепартамент США разрешил возможную продажу Польше ракет Hellfire

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Четверг 16 марта 2023 22:22
Госдепартамент США разрешил возможную продажу Польше ракет Hellfire Фото: Госдепартамент США разрешил возможную продажу Польше ракет Hellfire (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Госдепартамент США принял решение об одобрении возможной военной продажи правительству Польши ракет AGM-114R2 Hellfire и сопутствующего оборудования на сумму 150 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Агентства по сотрудничеству в области оборонной безопасности США.

Агентство сегодня представило требуемую сертификацию, уведомляющую Конгресс о возможной продаже.

Польша запросила закупить 800 ракет AGM-114R2 Hellfire и четыре учебно-боевых ракеты M36 Hellfire для полевой авиации (CATM).

Также в запрос включено:

  • техническая помощь Управления программы наземных боеприпасов тактической авиации;
  • техническая помощь Управления по обеспечению безопасности;
  • техническая помощь Объединенной системы ударных боеприпасов;
  • засекреченные и незасекреченные публикации;
  • запасные части;
  • ремонт и возврат;
  • хранение;
  • и другие сопутствующие элементы логистики и поддержки программы.

"Предлагаемая продажа будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности США путем повышения безопасности союзника по НАТО, который является силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Польша намерена использовать ракеты и услуги для модернизации своих Вооруженных сил и расширения их возможностей для укрепления обороны страны и сдерживания региональных угроз.

AGM-114 Hellfire

Ракета класса "воздух-земля", разработанная сначала для борьбы с бронетехникой, а позже - для высокоточных ударов по другим типам целей, особенно по ценным объектам.

Ракета обладает способностью наносить точные удары по нескольким целям и может запускаться с различных воздушных, морских и наземных платформ, включая MQ-1 Predator и MQ-9 Reaper.

Госдепартамент США разрешил возможную продажу Польше ракет HellfireФото: AGM-114 Hellfire (wikipedia.org)

Напомним, ранее The Telegraph сообщал, что Польша начинает крупнейшую за последние 50 лет кампанию по перевооружению в ответ на растущую угрозу со стороны России.

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