Госдепартамент США разрешил возможную продажу Польше ракет Hellfire
Госдепартамент США принял решение об одобрении возможной военной продажи правительству Польши ракет AGM-114R2 Hellfire и сопутствующего оборудования на сумму 150 миллионов долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Агентства по сотрудничеству в области оборонной безопасности США.
Агентство сегодня представило требуемую сертификацию, уведомляющую Конгресс о возможной продаже.
Польша запросила закупить 800 ракет AGM-114R2 Hellfire и четыре учебно-боевых ракеты M36 Hellfire для полевой авиации (CATM).
Также в запрос включено:
- техническая помощь Управления программы наземных боеприпасов тактической авиации;
- техническая помощь Управления по обеспечению безопасности;
- техническая помощь Объединенной системы ударных боеприпасов;
- засекреченные и незасекреченные публикации;
- запасные части;
- ремонт и возврат;
- хранение;
- и другие сопутствующие элементы логистики и поддержки программы.
"Предлагаемая продажа будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности США путем повышения безопасности союзника по НАТО, который является силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Польша намерена использовать ракеты и услуги для модернизации своих Вооруженных сил и расширения их возможностей для укрепления обороны страны и сдерживания региональных угроз.
AGM-114 Hellfire
Ракета класса "воздух-земля", разработанная сначала для борьбы с бронетехникой, а позже - для высокоточных ударов по другим типам целей, особенно по ценным объектам.
Ракета обладает способностью наносить точные удары по нескольким целям и может запускаться с различных воздушных, морских и наземных платформ, включая MQ-1 Predator и MQ-9 Reaper.
Фото: AGM-114 Hellfire (wikipedia.org)
Напомним, ранее The Telegraph сообщал, что Польша начинает крупнейшую за последние 50 лет кампанию по перевооружению в ответ на растущую угрозу со стороны России.
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