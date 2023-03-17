Польша планирует разместить HIMARS на границе с Калининградской областью

Вараша планирует укрепить свою армию, чтобы российский диктатор Владимир Путин или другие, кто пытается отстроить "империю зла" - не решились напасть на Польшу. В скором времени обустроит HIMARS рядом с Калининградской областью.

Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, пишет РБК-Украина со ссылкой на Portal Samorządowy .

По словам министра, Польша организует новые воинские части на местах тех, которые были ликвидированы до 2015 года. В частности планируется их оснащением современным оборудование.

Блащак добавил, что подразделения 16-й механизированной дивизии в Ольштыне недавно были оснащены корейскими танками K2 и самоходными гаубицами K9. Также вскоре поступят на вооружение дивизии ракетные установки HIMARS.

"16-я механизированная дивизия с каждой неделей становится все сильнее и сильнее, как силой воинов, так и техникой, которую она имеет на вооружении" - заявил глава Минобороны, добавив, что подразделения дивизии дислоцируются вблизи границы с Калининградской областью.

Как отметил Блащак, из-за агрессивной политики российского диктатора, Польша планирует укрепить свои вооруженные силы, чтобы Путин не решился напасть на страну.

"Мы, поляки, осознаем, насколько опасна империя зла, какой является Российская империя - сколько обид, сколько преступлений совершили россияне, когда оккупировали польскую территорию. Поэтому наша задача - построить такую силу польской армии, чтобы те, кто сегодня отстраивает империю зла, не решились напасть на нашу родину". - заявил Блащак.