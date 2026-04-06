ua en ru
Пн, 06 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Более двух десятков "прилетов" за ночь: в Воздушных силах раскрыли детали атаки россиян

09:06 06.04.2026 Пн
2 мин
Сколько вражеских целей ликвидировали силы ПВО за минувшую ночь?
Константин Широкун
Более двух десятков "прилетов" за ночь: в Воздушных силах раскрыли детали атаки россиян

Российские войска ночью атаковали ряд регионов Украины ударными дронами. Большинство вражеских целей ликвидировано силами ПВО, но есть попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 6 апреля противник атаковал 141 ударным БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов, около 80 из них - "Шахеды", - отметили в Воздушных силах.

Сообщается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 8:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 114 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

При этом зафиксировано попадание 26 ударных дронов на 17 локациях, а также падение сбитых целей врага на 13 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в Воздушных силах.

Более двух десятков &quot;прилетов&quot; за ночь: в Воздушных силах раскрыли детали атаки россиян

Удар РФ по Украине 6 апреля

Российские войска сегодня ночью, 6 апреля, обстреляли ряд регионов Украины. Так, враг ночью атаковал энергетическую инфраструктуру в Черниговской области. В результате удара без света остались более 280 тысяч абонентов в Черниговском и Корюковском районах Черниговщины, а также часть Киевской области.

Кроме того, в ночь на 6 апреля оккупанты осуществили массированный обстрел спальных районов Одессы, в результате удара по многоэтажке есть погибшие и раненые.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Вооруженные силы Украины ПВО Воздушные силы Украины Вторжение России в Украину Дрони
Новости
Силы обороны отбросили россиян возле Амбарного на Харьковщине, - DeepState (карта)
Аналитика
