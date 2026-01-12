Дания ответила спецпосланнику Трампа на слова об "оккупации" Гренландии

Напомним, спецпосланник США по Гренландии Джефф Лэндри обвинил Данию в фактическом захвате острова после Второй мировой войны. По его словам, Копенгаген "оккупировал" территорию и восстановил свой контроль, проигнорировав протоколы ООН.

Китайская сторона осудила интерес США к Гренландии, назвав это попыткой использования суверенных государств в собственных целях. В КНР подчеркнули недопустимость такой политики Вашингтона.



В Евросоюзе напомнили Дональду Трампу, что безопасностью Гренландии занимается НАТО. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что остров принадлежит исключительно его жителям, а любые страхи Вашингтона относительно уязвимости региона Альянс способен снять самостоятельно.