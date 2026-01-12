RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Дания ответила спецпосланнику Трампа на слова об "оккупации" Гренландии

Фото: Посол Дании в США Йеспер Мьоллер Серенсен (Getty Images)
Автор: Яна Коваль

Посол Дании в США отверг заявления об "оккупации" Гренландии Данией. Он отметил, что статус острова как части королевства признан на мировом уровне и ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ дипломата Йеспера Мьоллера Серенсена в соцсети X.

Ответ на исторические упреки

Датский посол публично отреагировал на заявление спецпосланника Дональда Трампа Джеффа Лэндри, который ранее обвинил Данию в нарушении протоколов ООН после Второй мировой войны.

Ключевые тезисы датского посла:

  • Исторический статус: Серенсен отметил, что Гренландия на протяжении веков является неотъемлемой частью королевства.

  • Мировое признание: дипломат напомнил, что этот статус неоднократно официально признавали как предыдущие администрации США и ООН, так и международное сообщество в целом.

  • Право выбора: он подчеркнул, что право решать будущее острова принадлежит исключительно народу Гренландии.

  • Призыв к фактам: посол акцентировал на том, что в межгосударственных отношениях "факты имеют значение", отвечая на попытки пересмотреть историю Второй мировой войны.

Реакция Гренландии

На фоне споров между Вашингтоном и Копенгагеном, политические силы самой Гренландии также выступили против идей США. Местные лидеры отметили, что остров не является "гостем" в собственном доме и не рассматривает варианты изменения подчинения, несмотря на стратегические интересы администрации Трампа в Арктике.

Напомним, спецпосланник США по Гренландии Джефф Лэндри обвинил Данию в фактическом захвате острова после Второй мировой войны. По его словам, Копенгаген "оккупировал" территорию и восстановил свой контроль, проигнорировав протоколы ООН.

Китайская сторона осудила интерес США к Гренландии, назвав это попыткой использования суверенных государств в собственных целях. В КНР подчеркнули недопустимость такой политики Вашингтона.

В Евросоюзе напомнили Дональду Трампу, что безопасностью Гренландии занимается НАТО. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что остров принадлежит исключительно его жителям, а любые страхи Вашингтона относительно уязвимости региона Альянс способен снять самостоятельно.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДанияГренландия