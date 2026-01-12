Данія відповіла спецпосланцю Трампа на слова щодо "окупації" Гренландії

Нагадаємо, спецпосланець США по Гренландії Джефф Лендрі звинуватив Данію у фактичному захопленні острова після Другої світової війни. За його словами, Копенгаген "окупував" територію та відновив свій контроль, проігнорувавши протоколи ООН.

Китайська сторона засудила інтерес США до Гренландії, назвавши це спробою використання суверенних держав у власних цілях. У КНР наголосили на неприпустимості такої політики Вашингтона.



У Євросоюзі нагадали Дональду Трампу, що безпекою Гренландії опікується НАТО. Глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас заявила, що острів належить виключно його жителям, а будь-які страхи Вашингтона щодо вразливості регіону Альянс здатен зняти самостійно.