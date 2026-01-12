Китай раскритиковал посягательство Трампа на Гренландию

Китай осудил заинтересованность США в Гренландии и призвал не использовать другие государства для достижения собственных целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Как пишет издание, несколько неожиданно, Китай раскритиковал США за их интерес к Гренландии, призывая их не использовать другие страны как повод для достижения собственных интересов.

"Арктика касается общих интересов международного сообщества", - сказала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин.

Она отметила, что деятельность Китая в Арктике направлена на содействие миру, стабильности и устойчивому развитию в регионе.

Мао также призвала к уважению прав и свобод всех стран по ведению законной деятельности в Арктике.