Китай раскритиковал посягательство Трампа на Гренландию
Китай осудил заинтересованность США в Гренландии и призвал не использовать другие государства для достижения собственных целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Как пишет издание, несколько неожиданно, Китай раскритиковал США за их интерес к Гренландии, призывая их не использовать другие страны как повод для достижения собственных интересов.
"Арктика касается общих интересов международного сообщества", - сказала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин.
Она отметила, что деятельность Китая в Арктике направлена на содействие миру, стабильности и устойчивому развитию в регионе.
Мао также призвала к уважению прав и свобод всех стран по ведению законной деятельности в Арктике.
Заявления Трампа о Гренландии
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп неоднократно публично заявлял о намерениях установить контроль над Гренландией.
После успешных действий США в Венесуэле он снова вернулся к теме острова, отметив, что Соединенным Штатам "абсолютно" нужна эта датская территория, поскольку она якобы окружена российскими и китайскими кораблями.
Уже в новом заявлении глава Белого дома сказал, что Гренландии стоит согласиться на соглашение с Соединенными Штатами, ведь их оборона - это лишь "две собачьи упряжки".
Он также подчеркнул, что в случае отсутствия контроля со стороны США, Гренландия может оказаться под влиянием России или Китая.
