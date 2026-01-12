Дания ответила спецпосланнику Трампа на слова об "оккупации" Гренландии

Посол Дании в США отверг заявления об "оккупации" Гренландии Данией. Он отметил, что статус острова как части королевства признан на мировом уровне и ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ дипломата Йеспера Мьоллера Серенсена в соцсети X.

На фоне споров между Вашингтоном и Копенгагеном, политические силы самой Гренландии также выступили против идей США. Местные лидеры отметили, что остров не является "гостем" в собственном доме и не рассматривает варианты изменения подчинения, несмотря на стратегические интересы администрации Трампа в Арктике.

Да, история имеет значение: Королевство Дания всегда стояло плечом к плечу с. . После 11 сентября откликнулось на призыв США. Мы потеряли в Афганистане больше солдат на душу населения, чем любой другой союзник @NATO . Факты тоже имеют значение: является частью Королевства Дания на протяжении ... https://t.co/nULbGHAZeH

Призыв к фактам: посол акцентировал на том, что в межгосударственных отношениях "факты имеют значение", отвечая на попытки пересмотреть историю Второй мировой войны.

Мировое признание: дипломат напомнил, что этот статус неоднократно официально признавали как предыдущие администрации США и ООН, так и международное сообщество в целом.

Датский посол публично отреагировал на заявление спецпосланника Дональда Трампа Джеффа Лэндри, который ранее обвинил Данию в нарушении протоколов ООН после Второй мировой войны.

Напомним, спецпосланник США по Гренландии Джефф Лэндри обвинил Данию в фактическом захвате острова после Второй мировой войны. По его словам, Копенгаген "оккупировал" территорию и восстановил свой контроль, проигнорировав протоколы ООН.

Китайская сторона осудила интерес США к Гренландии, назвав это попыткой использования суверенных государств в собственных целях. В КНР подчеркнули недопустимость такой политики Вашингтона.



В Евросоюзе напомнили Дональду Трампу, что безопасностью Гренландии занимается НАТО. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что остров принадлежит исключительно его жителям, а любые страхи Вашингтона относительно уязвимости региона Альянс способен снять самостоятельно.