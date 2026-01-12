Данія відповіла спецпосланцю Трампа на слова щодо "окупації" Гренландії

Посол Данії у США відкинув заяви про "окупацію" Гренландії Данією. Він наголосив, що статус острова як частини королівства визнаний на світовому рівні та ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідь дипломата Єспера Мьоллера Серенсена у соцмережі X.

На фоні суперечок між Вашингтоном та Копенгагеном, політичні сили самої Гренландії також виступили проти ідей США. Місцеві лідери наголосили, що острів не є "гостем" у власному домі та не розглядає варіанти зміни підпорядкування, попри стратегічні інтереси адміністрації Трампа в Арктиці.

Заклик до фактів: посол акцентував на тому, що в міждержавних відносинах "факти мають значення", відповідаючи на спроби переглянути історію Другої світової війни.

Світове визнання: дипломат нагадав, що цей статус неодноразово офіційно визнавали як попередні адміністрації США та ООН, так і міжнародна спільнота загалом.

Данський посол публічно відреагував на заяву спецпосланця Дональда Трампа Джеффа Лендрі, який раніше звинуватив Данію у порушенні протоколів ООН після Другої світової війни.

Нагадаємо, спецпосланець США по Гренландії Джефф Лендрі звинуватив Данію у фактичному захопленні острова після Другої світової війни. За його словами, Копенгаген "окупував" територію та відновив свій контроль, проігнорувавши протоколи ООН.

Китайська сторона засудила інтерес США до Гренландії, назвавши це спробою використання суверенних держав у власних цілях. У КНР наголосили на неприпустимості такої політики Вашингтона.



У Євросоюзі нагадали Дональду Трампу, що безпекою Гренландії опікується НАТО. Глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас заявила, що острів належить виключно його жителям, а будь-які страхи Вашингтона щодо вразливості регіону Альянс здатен зняти самостійно.