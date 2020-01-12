ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Британського посла затримали за організацію протестів в Тегерані

Новини » В світі     12.01.2020 - 00:21
Британського посла затримали за організацію протестів в Тегерані
Ілюстративне фото (twitter.com/radiojibi)

Макер фотографував те, що відбувається і "підбурював до радикальних дій"

Посла Великобританії в Ірані Роберта Макера затримали на кілька годин за підозрою в організації акцій протестів 11 січня в Тегерані і участі в них. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на іранське агентство Tasnim.

Наголошується, що посол фотографував те, що відбувається і "підбурював до радикальних дій". 12 січня його викличуть до МЗС Ірану.

Як повідомляє агентство, Макер, "який був присутній на мітингу і займався організацією, підбурюванням, а також керував деякими радикальними діями", був затриманий на кілька годин.

Крім того, за даними ЗМІ, підтримку протестувальникам висловив держсекретар США Майк Помпео.

Нагадаємо, 11 січня група іранських демонстрантів вимагала відставки верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї після того, як Тегеран заявив, що його військові помилково збили літак "Міжнародних авіаліній України".

Раніше повідомлялося, що Хаменеї був проінформований про ненавмисне збивання українського літака поблизу Тегерана і зажадав опублікувати дані про збитий Boeing.

Також Хаменеї доручив провести екстрене засідання Вищої ради національної безпеки і підтвердив, що причини події і результати розслідування будуть оприлюднені у відкритому доступі.

Офіс генерального прокурора України змінив кваліфікацію злочину щодо загибелі людей в результаті авіакатастрофи літака рейсу PS752 в Ірані. Так, слідство триватиме за статтями Кримінального кодексу, які передбачають відповідальність за умисне вбивство двох і більше людей і знищення літака.

Авіакатастрофа в Ірані: Тегеран почав видавати візи канадським фахівцям Сім'ям загиблих у катастрофі літака в Ірані виплатять по 200 тис. гривень допомоги
Новини України протестІран
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся