Посли G7 заявили про підтримку впровадження медреформи

Посли заявили, що медреформа пішла на користь більше 25 млн українців

Послы стран "Большой семерки" (G7) в Украине поддержали внедрение медицинской реформы. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter пресс-службы G7.

В пресс-службе отметили, что структурные реформы первичного звена уже пошли на пользу больше 25 млн украинцев.

"Доступ к качественной пациент-ориентированной системе здравоохранения остается одной из ключевых проблематик общества. Структурные реформы первичного звена уже пошли на пользу более 25 млн. украинцев. Послы стран G7 выступают в поддержку устойчивого внедрения медицинской реформы", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Национальная служба здоровья открывает подразделения в регионах. В частности, это будут Северный (в Харькове), Восточный (в Днепре), Южный (в Одессе), Западный (во Львове) и Центральный (в Киеве) подразделения. Каждый из них будет работать на внедрение изменений в регионах совместно с местными управленцами, медицинским сообществом и гражданами.

Ранее сообщалось, что правом выбора своего врача в Украине воспользовались почти 25 млн граждан.

Напомним, 14 февраля судья Окружного административного суда Киева Сергей Каракашьян огласил решение по ходатайству Кабмина относительно отмены временного запрета Уляне Супрун выполнять обязанности министа здравоохранения. Он заявил, что Супрун может выполнять обязанности министра здравоохранения.

До этого 5 февраля 2019 года суд запретил Уляне Супрун совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения Украины. Решение было принято по итогам рассмотрения иска нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука.

После этого Кабинет министров Украины 13 февраля принял распоряжение, которое позволяет Уляне Супрун выполнять обязанности министра здравоохранения Украины, в частности, подписывать документы по распределению лекарств и вакцин.