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Декларації з лікарями підписали майже 25 млн українців

Новини » Суспільство    17.01.2019 - 14:29
Декларації з лікарями підписали майже 25 млн українців
Ілюстративне фото (УНІАН)

Гройсман заявляє, що зарплати лікарів зросли у 2-3 рази

Правом вибору свого лікаря в Україні скористались майже 25 млн громадян. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. 

Він наголошує, що медреформа повністю змінила первинну ланку медицини в Україні.

"Майже 25 млн українців підписали декларації зі своїми лікарями. А значить завжди матимуть доступ до надійного спеціаліста, який допоможе сам або направить на обстеження до профільного лікаря", - написав Гройсман. 

Також прем'єр-міністр наголосив, що зарплата лікарів, які набрали достатню кількість декларацій, зросла у 2-3 рази. 

Крім того, у медзакладів, які підписали договір з Національною службою здоров’я, збільшилось фінансування. Гройман запевняє, що за додаткові кошти закуповується нове, сучасне обладнання.

 
Медреформа повністю змінила первинну ланку медицини в Україні

Медреформа повністю змінила первинну ланку медицини в Україні. ‍‍‍ Майже 25 млн українців підписали декларації зі своїми лікарями. А значить завжди матимуть доступ до надійного спеціаліста, який допоможе сам або направить на обстеження до профільного лікаря. ‍‍ Зарплата лікарів, які набрали достатню кількість декларацій, зросла у 2-3 рази. Змінюється їхній підхід до лікування, з’явилась мотивація до змін та самовдосконалення. У медзакладів, які підписали договір з Національною службою здоров’я, збільшилось фінансування. За додаткові кошти закуповується нове, сучасне обладнання. #УрядГройсмана #МедРеформа Міністерство охорони здоров'я України НСЗУ Національна служба здоров'я України Уляна Супрун

Опубліковано Volodymyr Groysman Четвер, 17 січня 2019 р.

РБК-Україна писало, що у Міністерстві охорони здоров'я України заявили, що наразі з’явилася технічна можливість укладати декларації з лікарями понад рекомендовану кількість

Раніше повідомлялося, що станом на кінець грудня 2018 року правом вибору свого лікаря в Україні скористались 23 мільйони громадян.

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