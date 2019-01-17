Декларації з лікарями підписали майже 25 млн українців

Ілюстративне фото (УНІАН)

Гройсман заявляє, що зарплати лікарів зросли у 2-3 рази

Правом вибору свого лікаря в Україні скористались майже 25 млн громадян. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана.

Він наголошує, що медреформа повністю змінила первинну ланку медицини в Україні.

"Майже 25 млн українців підписали декларації зі своїми лікарями. А значить завжди матимуть доступ до надійного спеціаліста, який допоможе сам або направить на обстеження до профільного лікаря", - написав Гройсман.

Також прем'єр-міністр наголосив, що зарплата лікарів, які набрали достатню кількість декларацій, зросла у 2-3 рази.



Крім того, у медзакладів, які підписали договір з Національною службою здоров’я, збільшилось фінансування. Гройман запевняє, що за додаткові кошти закуповується нове, сучасне обладнання.

Медреформа повністю змінила первинну ланку медицини в Україні Медреформа повністю змінила первинну ланку медицини в Україні. ‍‍‍ Майже 25 млн українців підписали декларації зі своїми лікарями. А значить завжди матимуть доступ до надійного спеціаліста, який допоможе сам або направить на обстеження до профільного лікаря. ‍‍ Зарплата лікарів, які набрали достатню кількість декларацій, зросла у 2-3 рази. Змінюється їхній підхід до лікування, з’явилась мотивація до змін та самовдосконалення. У медзакладів, які підписали договір з Національною службою здоров’я, збільшилось фінансування. За додаткові кошти закуповується нове, сучасне обладнання. #УрядГройсмана #МедРеформа Міністерство охорони здоров'я України НСЗУ Національна служба здоров'я України Уляна Супрун Опубліковано Volodymyr Groysman Четвер, 17 січня 2019 р.

РБК-Україна писало, що у Міністерстві охорони здоров'я України заявили, що наразі з’явилася технічна можливість укладати декларації з лікарями понад рекомендовану кількість.

Раніше повідомлялося, що станом на кінець грудня 2018 року правом вибору свого лікаря в Україні скористались 23 мільйони громадян.