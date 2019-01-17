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НСЗУ відкриває п'ять підрозділів в регіонах

Новини » Суспільство    17.01.2019 - 17:04
НСЗУ відкриває п'ять підрозділів в регіонах
Ілюстративне фото (facebook.com/moz.ukr)

Уряд ухвалив відповідне розпорядження

Національна служба здоров'я України (НСЗУ) відкриває підрозділи в регіонах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на в.о. міністра охорони здоров'я України Уляни Супрун у Facebook

Як зазначається, всього відкривається п'ять територіальних підрозділи - міжрегіональних департаментів. Зокрема, це будуть Північний (у Харкові), Східний (в Дніпрі), Південний (в Одесі), Західний (у Львові) та Центральний (у Києві).

Кожен міжрегіональний департамент включатиме кілька областей: Північний (Харківська, Чернігівська, Сумська, Полтавська), Східний (Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Запорізька, Кіровоградська), Південний (Одеська, Херсонська, Миколаївська, АР Крим), Західний (Львівська, Рівненська, Тернопільська, Волинська, Хмельницька, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька), Центральний (Київська, Житомирська, Вінницька, Черкаська, м. Київ). 

Для створення територіальних підрозділів на уряді ухвалили відповідне розпорядження. Кожен з них працюватиме на запровадження змін в регіонах спільно з місцевими управлінцями, медичною спільнотою та громадянами.

РБК-Україна писало, що з 2019 року всі установи, що надають первинну медичну допомогу, будуть отримувати оплату за надання медичних послуг тільки за договорами з НСЗУ

Нагадаємо, правом вибору свого лікаря в Україні скористались майже 25 млн громадян.

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