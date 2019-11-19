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Посли G7 підтримують відкриття ринку землі в Україні

Новини » Політика     19.11.2019 - 16:40
Посли G7 підтримують відкриття ринку землі в Україні
Ілюстративне фото (flickr.com/Lajos Antal)

На думку дипломатів, це стимулюватиме економічний розвиток України

Посли країн Великої сімки (G7) вітають запуск законодавчого процесу по відкриттю ринку землі в України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт групи послів G7.

Дипломати відзначають, що запуск ринку землі допоможе стимулювати економічний розвиток України.

"Посли G7 вітають запуск законодавчого процесу, що має на меті покласти край мораторію на купівлю та продаж землі. Це допоможе розкрити величезний потенціал сільськогосподарського сектору України та стимулювати економічний розвиток", - йдеться в заяві.

Посли G7 підтримують відкриття ринку землі в Україні

Раніше посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що сподівається, що Україна відкриє ринок землі для німецьких фермерів.

РБК-Україна писало, що спікер Верховної ради Дмитро Разумков висловив сподівання, що на референдумі підтримають відкриття ринку землі для іноземців.

Нагадаємо, що Верховна рада в першому читанні підтримала законопроект № 2194, який дозволить передати землі за межами населених пунктів у комунальну власність.

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