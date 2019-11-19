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Росіяни зіткнуться з спецконфіскацією майна при угодах про купівлю української землі

Новини » Політика     19.11.2019 - 10:16
Росіяни зіткнуться з спецконфіскацією майна при угодах про купівлю української землі
Скріншот: Роман Лещенко (Свобода слова Савіка Шустера)

За словами уповноваженого президента України з земельних питань, росіяни взагалі не зможуть купити українську землю

Якщо серед засновників українських компаній, що купують українську землю, будуть громадяни РФ, то застосовуватиметься механізм спецконфіскації власності на користь держави. Про це заявив уповноважений президента України з земельних питань Роман Лещенко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, ця норма буде чітко прописана в законі про ринок землі.

"У законі буде чітко прописано, в перехідних положеннях, що питання про допуск іноземців тільки через всеукраїнський референдум. До цього моменту ніяких іноземців. Росіяни в принципі не обговорюються. Це країна-агресор, вони ні за яких обставин не будуть купувати землю. Якщо з якихось механізмів десь з'являються росіяни, ми здійснюємо спецконфіскацію в дохід держави. У законі ця санкційна норма чітко прописана", - повідомив Лещенко.

Він додав, що купити землю зможуть тільки громадяни України, у яких немає подвійного громадянства, які проживають на території країни і виключно вони є засновниками юридичних осіб.

"У нас будуть прямі корпоративні відносини. Тобто не офшор на Кіпрі, потім ще один офшор, а потім якась особа буде засновником. Ми це робимо для того, щоб була прозора структура власності юридичних осіб", - зазначив Лещенко.

Раніше міністр розвитку економіки, Тимофій Милованов заявив, що Служба безпеки України і розвідка будуть перевіряти підозрілі угоди про купівлю української землі.

Також РБК-Україна писало, що законопроект про ринок землі буде мати інші показники обсягу для продажу в одні руки. За словами Разумкова, головні застереження, пов'язані з законопроектом - це питання національної безпеки і продаж землі іноземцям.

СБУ перевірятиме підозрілі угоди про купівлю землі, - Милованов Разумков очікує, що українці підтримають відкриття ринку землі на референдумі
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