Послы G7 поддерживают открытие рынка земли в Украине

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По мнению дипломатов, это будет стимулировать экономическое развитие Украины

Послы стран Большой семерки (G7) приветствуют запуск законодательного процесса по открытию рынка земли в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт группы послов G7.

Дипломаты отмечают, что запуск рынка земли поможет стимулировать экономическое развитие Украины.

"Послы G7 приветствуют запуск законодательного процесса, цель которого положить конец мораторию на куплю и продажу земли. Это поможет раскрыть огромный потенциал сельскохозяйственного сектора Украины и стимулировать экономическое развитие", - говорится в заявлении.

Ранее посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что надеется, что Украина откроет рынок земли для немецких фермеров.

РБК-Украина писало, что спикер Верховной рады Дмитрий Разумков выразил надежду, что на референдуме поддержат открытие рынка земли для иностранцев.

Напомним, что Верховная рада в первом чтении поддержала законопроект № 2194, который позволит передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность.